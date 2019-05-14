Умер основатель петербургской аллергологической школы Глеб Федосеев

Панихида по Глебу Федосееву пройдет сегодня, 14 мая, в полдень в Первом Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова.

В Санкт-Петербурге основатель школы изучения бронхиальной астмы Глеб Федосеев ушел из жизни в возрасте 88 лет, передает ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Его достижения в области изучения астмы до сих пор сохранили свою важность.

Федосеев являлся заслуженным научным деятелем России, членом-корреспондентом РАН и одним из старейших сотрудников Первого Петербургского государственного медуниверситета имени академика Павлова.

Глеб Борисович Федосеев участвовал в создании школы аллергологов и пульмонологов, а также являлся профессором в области госпитальной терапии.

Сегодня состоится гражданская панихида с 7-й аудитории вышеуказанного университета, расположенного в доме 6/8 по улице Льва Толстого.