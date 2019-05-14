Медведев высказался по поводу ЧП в школе в Казани

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент в гимназии №7 в Казани.

В понедельник, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань 17-летний школьник пришел на урок русского языка с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Ученик не выпускал школьников из кабинета.

Медведев заявил, что вероятно произошедшее было «обычным разгильдяйством». Он отметил, что проверять нужно работу лиц, ответственных за безопасность в образовательном учреждении. Это связано с непониманием того, как ученику удалось пронести оружие без проблем и остаться незамеченным.

Премьер-министр России потребовал, чтобы школу как следует проверили на обеспечение защиты и безопасности учеников. Медведев направил требование к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, а также к МВД и Минпросвещению.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МВД опровергло информацию о заложниках в гимназии Казани.