В Петербурге отмечают международный День медсестры

Праздник отмечается во всем мире. Фото: pixabay.com

Праздник отмечается во всем мире. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 мая, во всем мире отмечается День медицинской сестры. Санкт-Петербург не стал исключением.

В Северной столице сегодня пройдет торжественная церемония, приуроченная к празднику.

Мероприятие состоится в концертном зале отеля «Санкт-Петербург», который находится на Пироговской набережной. На церемонии будут вручаться награды Министерства здравоохранения России.

Женщины, приглашенные на церемонию, получат нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Кроме того, медсестрам вручат почетные грамоты. Правительство Северной столицы, в свою очередь, наградит дам грамотами и благодарностями.

На мероприятии будут подводиться итоги конкурса «Лучший медицинский работник 2019 года со средним профессиональным образованием».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что количество ВИЧ-инфицированных россиян близится к миллиону.