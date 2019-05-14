В Петербурге отмечают международный День медсестры

Праздник отмечается во всем мире. Фото: pixabay.com
Праздник отмечается во всем мире. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 мая, во всем мире отмечается День медицинской сестры. Санкт-Петербург не стал исключением.

В Северной столице сегодня пройдет торжественная церемония, приуроченная к празднику.

Мероприятие состоится в концертном зале отеля «Санкт-Петербург», который находится на Пироговской набережной. На церемонии будут вручаться награды Министерства здравоохранения России.

Женщины, приглашенные на церемонию, получат нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Кроме того, медсестрам вручат почетные грамоты. Правительство Северной столицы, в свою очередь, наградит дам грамотами и благодарностями.

На мероприятии будут подводиться итоги конкурса «Лучший медицинский работник 2019 года со средним профессиональным образованием».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что количество ВИЧ-инфицированных россиян близится к миллиону.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
день медсестры медицина праздник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за угрозы взрывов в Петербурге эвакуировали 23 тысячи человек
Вчера в Петербурге было угнано автомобилей на 4 млн рублей
Похитители велосипеда у ребенка на Бабушкина были задержаны
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
В Кировском районе госпитализирван ребенок с садинами на шее
ОЖД присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД»
Известна дата прощания с профессором Глебом Федосеевым
Троллейбусы 35 и 36 вышли на привычный маршрут