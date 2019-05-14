Троллейбусы 35 и 36 вышли на привычный маршрут

Во вторник, 14 мая, было восстановлено привычное движение троллейбусов, следующих по маршрутам №35 и №36, на два дня раньше обещанного срока.

С сегодняшнего дня с 8:00 часов утра движение вышеуказанных троллейбусных маршрутов было остановлено по улице Белы Куна.

Ранее движение троллейбусных маршрутов №35 и №36 на участке дороги от Будапештской улицы до Бухарестской улицы было приостановлено до 16 мая.

Причиной временного прекращения движения было связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс». Отмечается, что поскольку аварийные работы были завершены раньше срока, движение пришло в привычный формат.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в рабочие дни трамваи «Чижик» будут ходить с меньшим интервалом движения из-за увеличения количества рейсов.