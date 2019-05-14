ККИ разобрал хинкальную на улице Есенина

Сотрудники комитета стали разбирать хинкальную. Фото: ККИ
Сотрудники комитета стали разбирать хинкальную. Фото: ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обследовали участок, расположенный по адресу дом 30 по улице Есенина.

В результате проверки было установлено, что земельный участок незаконно занят. Данный участок принадлежит государству и предполагает размещение павильона площадью 136 квадратных метров.

Обнаружено, что в павильоне находится пункт общественного питания, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Ранее участок был предоставлен в пользование организации ООО «Звезда», однако договор был расторгнул в мае 2018 года. На территории не был демонтирован павильон в установленный срок. Вчера, 23 мая, сотрудники ККИ начали освобождение участка, так как он был незаконно занят.

Землепользователь привлечен к административной ответсвенности с назначением штрафа в 70 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматель заплатит штраф в 100 тыс за продажу алкоголя без лицензии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
административное правонарушение ККИ штраф
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