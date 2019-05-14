Предприниматель заплатит штраф в 100 тыс за продажу алкоголя без лицензии

Прокуратура Кировского района выяснила, что в магазине «Продукты», который расположен в доме 144 по Ленинскому проспекту, осуществляется продажа алкоголя без лицензии.

Магазином занимается индивидуальный предприниматель. Оборот алкогольной продукции должен сопровождаться необходимыми документами, лицензией. Однако у предпринимателя их обнаружено не было, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В связи с обнаруженным нарушением районная прокуратура возбудили административное дело по статье «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с грубым нарушением лицензионных требований».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге судмедэксперты за бесплатные услуги заработали 125 млн на трупах.