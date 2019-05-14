В Петербурге судмедэксперты за бесплатные услуги заработали 125 млн на трупах

По предположению аудиторов контрольно-счетной палаты, СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» брали деньги за бесплатные услуги.

Известно, что за период 2017-2018 и начала текущего года организация заработала более 125 миллионов рублей. Проверку деятельности организации проводили аудиторы Контрольно-счетной палаты, которые полагают, что денежные средства могли взыматься за бесплатные услуги.

Например, люди платили за консультацию, которая предполагала обследование «по вопросам танатогенеза при острых, хронических заболеваниях, травмах и травматической болезни». Представители контрольно-счетной палаты считают, что данная услуга представляется то же самое, что и бесплатное «исследование трупа». На последнее деньги выделяются из бюджета государства.

Предполагается, что родственники могли также доплачивать за ускорение процесса оформления свидетельства о смерти.

В прошлом году учреждение заработало более 66 млн рублей, а в 2017 — более 58 млн рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге труп камерунца нашли в офисе микрокредитов.