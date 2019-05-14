В Петербурге труп камерунца нашли в офисе микрокредитов

Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На теле погибшего никаких внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Труп гражданина Камеруна был обнаружен в офисе микрофинансовой организации «Р-Деньги» на проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга в понедельник, 13 мая, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что умершему мужчине было 39 лет.

Труп направлен в морг для проведения судмедэкспертизы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленинградской области на музыкальном фестивале из-за несчастного случая погибла, приехавшая на праздник, оренбурженка. Известно, что девушку звали Алиса. Она была участницей фестиваля «Праздник жизни», проходившего на берегу Финского залива.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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