Беглов поздравил народного артиста Льва Додина с юбилеем

Лев Додин празднует 75-летие. Фото: Википедия
Лев Додин празднует 75-летие. Фото: Википедия

Сегодня, 14 мая, народный артист России, художественный руководитель Академического Малого драматического театра Лев Додин отмечает 75-летний юбилей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил юбиляра, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов отметил в поздравлении, что Додин получил широкое признание не только в России, но и в Европе. Он признан одним из ведущих режиссеров театра нашего времени.

Кроме того, глава Санкт-Петербурга заметил, что постановки юбиляра пользуются огромной популярностью на театральных сценах Европы. Постановки Льва Додина высоко оценивают как любители, так и профессиональные театральные критики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге отмечают международный День медицинской сестры.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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