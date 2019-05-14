Подземный переход на «Удельной» перешел в собственность Петербурга

Подземный пешеходный переход на станции «Удельная» передан из федеральной собственности в городскую. Объектом будет заниматься организация «Мостотрест», сообщает комитет имущественных отношений Петербурга.

В пресс-службе ведомства отметили, что переход находился в плохом состоянии. В часности, были неисправны системы освещения и видеонаблюдения; повреждены плитка и водосточные трубы; на металлоконструкциях присутствовала ржавчина и др.

«Мостротрест» уже провел диагностику систем освещения, обогрева пандусов оборудования откачки воды. В переходе установили новые светильники, а также отремонтировали часть гранитных плит пола. Стены очистили от объявлений и граффити.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге благоустроят переходы через улицу Руднева и Поэтический бульвар. Об этом стало известно на выездном совещании ведомств и организаций Северной столицы.