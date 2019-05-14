Пограничное управление ФСБ по Петербргу и ЛО отчиталось за май

Было не пропущено около 400 человек. Фото: Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Было не пропущено около 400 человек. Фото: Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

В период с 30 апреля по 12 мая этого года через границу было пропущено более 900 тысяч человек и более 147 тысяч транспортных средств.

О некоторых результатах оперативно-служебной деятельности в период с 30 апреля по 12 мая этого года отчиталось пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Через государственную границу не пропустили около 400 человек за указанный период, из них:

Около 60 человек нарушили режим границы государства

Более 180 человек нарушили пограничный режим

Более 10 человек нарушили режим в пунктах пропуска.

За указанный период более 250 физлиц и 5 юрлиц были привлечены к административной ответственности. Выписано штрафов более 500 тысяч рублей.

Пресечены попытки незаконно переправить через границу более 8,3 тысяч пачек сигарет, общей стоимостью около 840 тысяч рублей. Также пресечена одна попытка провоза крупной партии наркотиков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургская прокуратура требует устранить нарушения при содержании здания «Флигель»