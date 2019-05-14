Петербургская прокуратура требует устранить нарушения при содержании здания «Флигель»

Зрение «Флигель» является объектом культурного значения на региональном уровне.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку на соблюдение требований при содержании объекта, в ходе которой были выявлены нарушения.

Здание «Флигель» находится в собственности Кировского межрайонного почтамта филиала ФГУП «Почта России». Охранное обязательство в отношении здания было заключено ещё в апреле 2016 года.

Среди нарушений было отмечено, что окраска фаса не соответствует требованиям, со стороны северо-восточного фасада создана пристройка, с восточной стороны здания есть ещё одна пристройка и гараж. Отмечается, что КГИОП не давал разрешение на создание пристроек, так как это нарушает облик здания.

Прокуратура Санкт-Петербурга завела дело об административном правонарушении. Должностные ответственные лица обязаны выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге ККИ разобрал хинкальную на улице Есенина.