Прокуратура заставила предприятие погасить долги более 5 млн по зарплате сотрудникам

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербрга организовала проверку ООО «Корпорация «Крепс».

Проверка была направлена н выявление нарушений требований трудового законодательства, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В ходе проверки было установлено, что зарплата сотрудникам предприятия выплачивается нерегулярно и задолженность за февраль составляет более 1,1 миллиона рублей, а за март — порядка 3,9 миллионов рублей.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в отношении генерального директора организации. Кроме того, ему было объявлено предостережение и возбуждены дела об административных правонарушениях.

В результате организация в полном объеме погасила законность по выплатам заработной платы сотрудникам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Комитете по культуре прокомментировали разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке.