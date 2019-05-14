Петербуржец провожал ребенка в детский сад, но так и не довел – упал в яму с горячей водой

После происшествия мужчине удалось самостоятельно выбраться. Фото: https://pixabay.com
После происшествия мужчине удалось самостоятельно выбраться. Фото: https://pixabay.com

Яма появилась внезапно из-за прорыва трубы возле дошкольного учреждения.

В результате прорыва трубы в Приморском районе никто не пострадал. Инцидент произошел на Стародеревенской улице. Об этом сообщает телеканал «78». Как уточнили позже сотрудники ГУП ТЭК, рядом с учреждением и произошел размыв грунта.

Как сообщил сам мужчина, земля буквально ушла у него из-под ног. Это произошло на тропинке, по которой местные жители ходят каждый день.

После происшествия мужчине удалось самостоятельно выбраться. Также известно, что на место аварии приехали сотрудники скорой помощи, но помощь медиков не понадобилась, так как ни травм, ни ожогов зафиксировано не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершился.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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