Школы Выборгского и Приморского района эвакуируют второй день подряд

Также утром 14 мая на улицу вывели сотрудников и школьников образовательного учреждения в Кировском районе.
Во вторник, 14 мая, эвакуация проходит в школе №601 в Приморском районе и школы №110 в Выборгском районе Петербурга. Эвакуация этих учебных заведений проходить уже второй день подряд. Накануне выводили на улицу сотрудников и учащихся, однако опасных предметов в учреждении не обнаружили.
Также, 14 мая, проходит эвакуация школы №265, расположенной в Приморском районе Петербурга. Пока причины эвакуации не сообщаются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лжеминеры добрались до университета Бонч-Бруевича.