Школы Выборгского и Приморского района эвакуируют второй день подряд

Пока причины эвакуации не сообщаются. Фото: Telegram
Пока причины эвакуации не сообщаются. Фото: Telegram

Также утром 14 мая на улицу вывели сотрудников и школьников образовательного учреждения в Кировском районе.

Во вторник, 14 мая, эвакуация проходит в школе №601 в Приморском районе и школы №110 в Выборгском районе Петербурга. Эвакуация этих учебных заведений проходить уже второй день подряд. Накануне выводили на улицу сотрудников и учащихся, однако опасных предметов в учреждении не обнаружили.

Также, 14 мая, проходит эвакуация школы №265, расположенной в Приморском районе Петербурга. Пока причины эвакуации не сообщаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лжеминеры добрались до университета Бонч-Бруевича.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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