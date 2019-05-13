Лжеминеры добрались до университета Бонч-Бруевича

Вуз эвакуировали из-за анонимного послания.

Инцидент случился сегодня вечером, 13 мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией об эвакуации в социальной сети «Вконтакте». Студенты и преподаватели университета были вынуждены покинуть здание, так как неизвестный уверял, что оно может вот-вот взлететь на воздух.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге за понедельник эвакуировали сразу несколько социальных объектов – школу, а также ТЦ «Мега-Дыбенко». Учащиеся учебного заведения №113 вывели на детскую площадку, где они стояли несколько часов в ожидании. Им раздали воду и бутерброды. В результате никаких опасных устройств в здании найдено не было. Это же касается и торгового центра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Питер Радуга» эвакуировали из-за анонимных писем. Несколько сотен человек остались без шоппинга. Все опасения в итоге оказались напрасными.