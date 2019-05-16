Как выбрать школу своему ребенку

Каждый год перед огромным количеством родителей встает один и тот же вопрос: в какую школу отдать своего ребенка? Государственные школы, гимназии, лицеи, частные школы, семейное образование – как выбрать из этого многообразия?

Ответы дает Ольга Назайкинская, руководитель Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО и аналитик Центра Галина Гурова.

Многие родители ориентируются в первую очередь на рейтинг школы, на ее престижность. Но это несколько поверхностный критерий. Если копать глубже, за престижностью скрываются разные модели обучения, разные замыслы, разные приоритеты. Важно понять, какие задачи ставит себе и учителям руководство школы.

У одних школ в приоритете может быть выполнение государственных нормативов, работа в соответствии со стандартами, а у других – собственное видение того, что необходимо современным детям, что важно в процессе обучения (это не противоречит выполнению государственных требований, но зачастую позволяет предложить ученику больше, чем просто соответствие стандартам). Одни ставят своей главной задачей подготовку школьников к будущей профессиональной деятельности, к поступлению в вуз, а другие видят главную задачу в гармоничном развитии личности ребенка.

Большинство престижных государственных школ относятся к первому типу, ориентированному на учебные достижения. Конечно же, есть школы, которые признают значимость обеих целей – и высоких результатов с последующим поступлением в вуз, и гармоничного развития ребенка, – но все-таки обычно одна из этих составляющих преобладает над другой.

При выборе школы также необходимо обратить внимание на ее организационную культуру. Авторитарный или демократический стиль общения у учителей с учениками и их родителями? Вопросы и критическое обсуждение поощряются или нет? Как взаимодействуют между собой все звенья этой цепи: руководство школы, учителя, школьники и их родители? Как решают проблемные ситуации? Какое соотношение свободы и дисциплины в школе?

Насколько строго соблюдаются школьные правила? По всем перечисленным параметрам нет каких-то «правильных» или «неправильных» вариантов, но они помогают понять культуру школы и оценить, будет ли в ней хорошо конкретно вашему ребенку. Обучение детей в начальной школе сильно отличается от обучения в средней и старшей. На сайтах многих школ доступна информация о специфике обучения на каждой ступени. В младшей школе чаще всего большинство уроков ведет классный руководитель, и в этом случае очень важно выбрать именно учителя, от которого будет зависеть весь учебный процесс.

К тому моменту, как ребенок заканчивает начальную школу, у родителей появляется уже более полная картина того, как идет учеба у их ребенка: какой стиль обучения ему больше подходит, насколько ему комфортно в школе, какие нагрузки он выдерживает, какие у него амбиции, какие таланты. Все это позволяет сделать выбор: продолжать обучение в той же школе или искать другую.

На что тут важно обратить внимание? Во-первых, оцените самостоятельность, организованность и готовность делать выбор вашего ребенка. Дальше подумайте о том, подойдет ли ему конкурентная среда. Ребенок любит соревноваться, или это вызывает у него сильный стресс? Выдержит ли он процесс подготовки и поступления в рейтинговую школу? Обратите внимание, что высокий конкурс при поступлении в школу не обязательно подразумевает конкурентную среду там в дальнейшем процессе обучения. Также при выборе школы ориентируйтесь на степень увлеченности вашего ребенка учебой.

Еще один важный момент: просчитайте, как формат обучения вашего ребенка повлияет на остальные его занятия и на образ жизни всей семьи. Если желаемая школа расположена далеко от дома, сможете ли вы выстроить логистику так, чтобы комфортно было всем членам семьи? Сколько времени и сил потребует от вас поддержка школьного обучения ребенка? Располагаете ли вы этими ресурсами? Например, если вы рассматриваете вариант семейного обучения, рассчитывайте на то, что оно потребует столько же времени и усилий от одного из родителей, сколько обычно уходит на работу. Детям, учащимся в школах, делающих упор на победах в олимпиадах, также часто бывает необходима активная помощь родителей.

Среди учебных заведений с системами, отличающимися от обычной классической школы, можно выделить несколько типов, которые подходят совершенно разным детям. Демократическая модель школы, берущая истоки из «Саммерхилла» Александра Нилла (Великобритания), подходит для самостоятельных и общительных детей, которые сами могут сформировать себе программу обучения.

В школах, предлагающих программы «международного бакалавриата», необходимо быть готовым к большой учебной нагрузке. Такие школы подходят детям с высоким уровнем самоорганизации и обладающим академическими способностями. Школы с акцентом на инклюзивное обучение подходят для детей и родителей, которым важны доброжелательная атмосфера и индивидуальный подход, совмещенные с четкой структурой образовательного процесса и освоением традиционной школьной программы. Такие школы иногда приравнивают к «коррекционным», но это совсем не так. Это школы нового формата, в которых учатся разные дети, и рейтинги таких школ часто бывают очень хорошие.

Несмотря на обилие информации о различных школах в интернете, не забывайте о том, что при выборе школы для вашего ребенка гораздо продуктивнее будет посетить конкретное учебное заведение, пообщаться с руководством и учителями, а также с родителями детей, которые там уже учатся. При всем многообразии разных школ не стоит исключать и того варианта, что вашему ребенку может лучше всего подойти ближайшая к дому школа. Тем более, что сейчас так много образовательных возможностей помимо школы, с помощью которых можно, при необходимости, дополнить обучение ребенка.