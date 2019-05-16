В ресторане Ленобласти мужчина угрожал посетительнице аэрозольным пистолетом

Сегодня ночью, 16 мая около 00:20 был задержан 32-летний мужчина, который угрожал 21-летней девушке выстрелом из аэрозольного пистолета «Добрыня».

Ресторан находится в доме 7 по Всеволожскому проспекту в Ленинградской области. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и девушкой внезапно возник конфликт, в ходе которого мужчина стол угрожать ей, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Очевидцы сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Наряд Росгвардии совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приехали и задержали злоумышленника. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Аэрозольный пистолет был изъят.

Задержаны мужчина предан сотрудникам 128 отдела полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан водитель, сбивший 4-летнего ребенка в Красносельском районе.