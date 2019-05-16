СМИ сообщили об эвакуации здания рядом с ареной ЧМ

Там пытались найти взрывное устройство.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов попросили освободить здание рядом с ареной, где проходят матчи чемпионата мира по хоккею. Некоторые издания уверяли, что в результате была найдена бомба, но позже эту информацию опровергли, сообщает финское издание Ilta Sanomat. Представитель пресс-службы соревнований отметил, что никакого опасного предмета не обнаружили. Возможно, считает он, возникло недопонимание.

«Полиция в Кошице не очень хорошо владеет английским языком»,

— отметил он.

Напоминаем, что сборная России еще не играла в Кошице – только в Братиславе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вратарь Италии, пропустивший 10 шайб, прокомментировал матч. Он заверил, что в стране не очень много профессиональных хоккеистов, что сказывается на результатах встреч.