Пиотровский является одним из самых высокооплачиваемых руководителей музеев в России

Генеральный директор Государственного музея Эрмитаж в месяц зарабатывает 733 тысячи рублей.

Рейтинг огласило Министерство культуры. Первое место среди самых высокооплачиваемых руководителей музеев и театров занимает Елена Гагарина – она получает 1,2 миллиона рублей за руководство музея «Московский Крель». Михаил Пиотровский занял второе место – его доход превышает 700 тысяч рублей. Тройку богатейших замыкает генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова – она зарабатывает всего на 14 тысяч меньше, чем Пиотровский. Разрыв между третьим и четвертым местом намного больше – директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая зарабатывает почти в два раза меньше.

Если говорить о руководителях театров, то здесь отличилась Валерия Гергиева – она возглавляет Мариинский театр и зарабатывает 707 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов считает, что средняя зарплата петербуржца должна повыситься до 100 тысяч рублей.