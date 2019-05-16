В Ленобласти обещают то минус, то плюс

По ночам в регионе до сих пор ощутимо холодно.

Синоптики рассказали, что в ночь с 16 на 17 мая будет резкое похолодание – плюсовую температуру сменит минус – столбик термометра опустится до отметки в минус один градус. В светлое время все изменится к лучшему – в некоторых районах воздух прогреется до плюс 17 градусов, а где-то сразу до 22 градусов. Специалисты отмечают, что у водоемов всегда прохладнее, так что при сборах на прогулку стоит это учитывать, чтобы не замерзнуть.

Осадков в Ленинградской области не ожидается. Ветер продолжит гулять по просторах региона – ночью он разгонится до четырех метров в секунду, а днем до 9 метров в секунду. Перемены в атмосферном давлении будут незначительными.

Ранее в Gazeta.SPb рассказывалось о топ-10 самых интересных событий «Ночи музеев» – 2019 в Санкт-Петербурге. Акция пройдет в ночь с 18 на 19 мая также в Ленинградской области, так что ленинградцы могут сходить в музеи, театры и прочие места по единому билету.