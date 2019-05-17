Комик хочет перезапустить франшизу «Пила»

Крис Рок считает, что нельзя не выпустить новый фильм.

Об этом стало известно 16 мая. Американский актер, комик и продюсер Крис Рок заявил, что планирует в ближайшее время удивить всех поклонников франшизы «Пила». Он уже начал работать над перезапуском серии фильмов ужасов. Уточняется, что над сценарием трудились сразу две компании, передает портал «Киноафиша». Сейчас он почти готов – как только его закончат, Крис Рок приступил к продюсированию проекта.

Отмечается, что соратники комика были удивлены, но после того, как услышали идею Криса Рока, не смогли ему отказать – она была «фантастической».

Эксперты отметили, что «Пила» стала очень успешной франшизой, интерес к которой не иссякает до сих пор. Крис Рок и его команды хотят сделать все, чтобы удивить зрителя и не ударить в грязь лицом.

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