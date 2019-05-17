Молодежный оперный театр сыграет «Реквием» Моцарта под сводами старинной эстонской церкви

Начало концерта запланировано на 19:00. Фото: Молодежный оперный театр
Начало концерта запланировано на 19:00. Фото: Молодежный оперный театр

Произведение композитора исполнят 19 мая в церкви Яани Кирик.

Все желающие смогут уже в это воскресенье услышать знаменитую композицию Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием», которую исполнят лауреаты международных конкурсов, хора и симфонического оркестра Молодежного Оперного Театра. Об этом сообщают организаторы концерта.

Композиция в церкви Яани Кирик, расположенной в доме 54, литера А по улице Декабристов прозвучит в воскресенье, 19 мая. «Внутреннее убранство эстонской кирхи как нельзя лучше подходит по атмосфере и ощущениям для «Реквиема» Моцарта, а акустика здесь считается одной из самых лучших в Петербурге для классических произведений», — сообщили организаторы мероприятия.

Художественным руководителем театра является Илья Такунцев, дирижёр — Игорь Новицкий, сопрано — Мария Камолова, меццо-сопрано — Наталья Якимова, тенор — Клим Тихонов, бас — Яков Стрижак и хормейстер — Лев Шишкин.

Начало концерта запланировано на 19:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Эрмитаж станет бесплатным на два майских дня.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Молодежный оперный театр Моцарт Реквием
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