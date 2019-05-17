Беглов обсудил с ректором СПбГУ предстоящей юбилей вуза

Также обсуждалась ситуация с Музеем Набокова. Фото: https://www.gov.spb.ru
Также обсуждалась ситуация с Музеем Набокова. Фото: https://www.gov.spb.ru

Государственный университет через пять лет будет отмечать свое 300-летие

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня утром встретился с ректором Санкт-Петербургского Государственного университета Николаем Кропачевым.

Встреча была посвящена предстоящему юбилею. Также собравшиеся обсудили ситуацию с музеем Владимира Набокова, который с 2008 года занимает помещение в доме писателя на Большой Морской улице и стал частью университета. Ректор отметил, что сейчас ведутся переговоры о передачи архива Набокова музею. Если переговоры сложатся удачно, то университету понадобятся помещения. Беглов отметил, что это вопрос будет решено достойно.

Кропачев добавил, что разработки университета могут найти применение в экономике города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что заявки петербургских вузов на создание научно-образовательных центров поддержал Беглов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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