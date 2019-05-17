На дамбе в Петербурге будут действовать ограничения движения

Ограничения будут действовать с 20 по 23 мая. Фото: ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Ограничения будут действовать с 20 по 23 мая. Фото: ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

Ограничения движения транспортных средств в тоннеле под дамбой в Санкт-Петербурге будут действовать с 20 по 23 мая.

Временное прекращение и ограничение движения в автотранспортном тоннеле будут связаны с проведением плановых работ по обслуживанию оборудования. Об этом сообщается в официальном аккаунте защитного сооружения в Instagram.

Движение будет ограничиваться следующим образом:

  • С 20 по 21 мая будет ограничена возможность проезда внешнему кольцу транспортного отсека на Финской стороне;
  • С 22 по 23 мая таким же образом будет перекрыто внутреннее кольцо.

Также сообщается, что ввод и вывод тяжелой автотехники может быть полностью приостановлен перед въездом в тоннель под петербургской дамбой. Однако остановка будет временная — порядка 7-10 минут согласно регламенту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как в Ленобласти начался ремонт дороги к Сойкинской святыне.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дамба дорожные работы ограничение движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Летние кафе в Петербурге начали битву за тротуары
Чиновник Росимущества заключен под домашний арест за кражу леса
Археологи решили загадку каннибализма: охота на человека была ...
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
Кувалда, зубила и праздничные макси: В таком обличии грабители навестили ...
На дамбе в Петербурге будут действовать ограничения движения
Продуктовая сеть «Полушка» в Петербурге уходит с рынка
Научный центр РАН не досмотрел за зданием на Ново-Никитской и его заняла ...