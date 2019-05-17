Задоров раскритиковал формат чемпионата мира

Никита Задоров. Фото: @zadorov_16/ Instagram
Никита Задоров. Фото: @zadorov_16/ Instagram

Защитник сборной России по хоккею и «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказал свое мнение относительно формата проведния чемпионата мира.

Задоров заявил, что формат чемпионата мира — это ужас. Он считает, что бессмысленно играть со сборными, уровень навыков игры которых очевидно ниже уровня соперников.

Кроме того, Никита Здоров сказал, что тактику игры можно привести в порядок за несколько контрольных матчей. Он отметил, что стремиться нужно к формату проведения Кубка мира, в котором сражаются за победу только сильнейшие команды.

Также хоккеист заметил, что это будет интереснее и для болельщиков. Аудитория увеличится, потому что наблюдать за игрой России и Австрии или России и Италии интересно далеко не всем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эксперт считает, что сборная России по хоккею играет все лучше.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Никита задоров отзыв чемпионат мира по хоккею
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