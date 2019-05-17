В Петербурге будут снимать болливудское кино

В Смольном обсуждался вопрос о привлечении индийских кинокомпаний к организации съемок в Санкт-Петербурге и церемонии награждения Болливуда.

Сегодня в Петербурге состоялась встреча председателя Комитета по внешним связям Евгения Григорьева и делегации послов из Республики Индия. Делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Д. Б. Венкатеш Варма, сообщили Gazeta.SPb в администрации Петербурга.

Гость Северной столицы заметил, что Петербург играет важную роль во взаимоотношениях с Индией, так как является центром судостроения и энергетического машиностроения.

Кроме того, Венкатеш Варма рассказал о готовности упрочнять связь с городом Мумбаи. Он предложил проработать план о проведении съемок индийских фильмов в Петербурге и проведения здесь же церемонии награждения Болливуда.

Также был задет вопрос о туризме. Сообщается, что множество индийских туристов посещают Скандинавию и проявляют желание отправиться оттуда в Петербург. Григорьев оповестил, что в таком случае в городе туристы могут находиться до 72 часов без получения визы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов намерен повысить качество медицины в Петербурге.