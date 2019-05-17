Фанату «Зенита», который поджег шарф на «Газпром Арене», запретили посещать матчи

Инцидент произошел в ходе матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, болельщик, находясь трибуне стадиона «Газпром Арена», сжег шарф команды противника. Суд расценил это действие как угрозу безопасности, жизни и здоровью окружающих.

Свою вину подсудимый признал полностью. Петроградский районный суд Петербурга обязал хулигана выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, а также запретил болельщику «Зенита» в течение года посещать официальные спортивные соревнования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фанатов “Зенита” и ЦСКА оштрафовали за драку в Петербурге. Четыре человека заплатят по 500 рублей за ненормативную лексику.