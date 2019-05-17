Беглов: Классным руководителям поднимут зарплату с 1 сентября

Всего в Петербурге около 20 тысяч классных руководителей. Фото: gov.spb.ru

Всего в Петербурге около 20 тысяч классных руководителей. Фото: gov.spb.ru

Средняя зарплата учителя в Санкт-Петербурге составляет около 30 тысяч.

Беглов посетил Бал классных руководителей в Академии талантов в пятницу 17 мая. Врио губернатора пообещал надбавку к зарплате для классных руководителей, сообщили в Смольном.

Беглов считает, что труд классных руководителей — а их в Санкт-Петербурга свыше 20 тысяч — должен отражаться на заработке. Бонусы введут с нового учебного года. Их размер в Смольном пока не уточняют. Врио вручил благодарственные письма губернатора самым активным участникам Ассоциации классных руководителей.

Средняя зарплата учителя в Санкт-Петербурге составляет около 30 тысяч рублей. По данным Росстата средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2018 году превышала эту цифру вдвое — около 60 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет повысить качество медицины в Санкт-Петербурге.