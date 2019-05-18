Тони Роббинс отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Несколько коллег заявили, что бизнес-тренер их преследовал.

Коллеги и почитательницы бизнес-тренера Тони Роббинса заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, передает 17 мая Buzzfeed.

Две бывшие коллеги рассказали, что тренер и мотивационный спикер преследовал их, хотя они дали понять, что не хотят иметь с ним близких отношений. Другая сотрудница признала, что вступала с ним в сексуальную связь, но позже была уволена.

Роббинс отверг обвинения: портал передает, что адвокаты в своем письме журналистам, сообщили, что Роббинс признается, что не всегда верно вел себя в отношениях с другими людьми — но никогда не допускал того, в чем его теперь обвиняют женщины.

В 2001 году Роббинс женился. Адвокаты подчеркивают, что никто никогда не жаловался на их клиента

Роббинс приезжал в Москву в сентябре и устроил авторский-семинар — билеты на него стоили от 30 до 500 тысяч.

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