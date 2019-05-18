Следователи арестовали недвижимость на 128 млн рублей в рамках дела о хищении земель в Ленобласти

У мошенников изъяли более 75 млн. Фото: pixabay
У мошенников изъяли более 75 млн. Фото: pixabay

Следственный комитет по Ленобласти арестовал 32 объекта недвижимости на сумму 128, 3 млн рублей в рамках уголовного дела о хищении земель.

Сотрудники следственного комитета России по Ленинградской области вынесли постановление об аресте недвижимости, которая принадлежала филиалу ФГБУ «ФКП Росреестру», а также родственникам подозреваемых в махинации с земельными участками. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

Следственный комитет предполагает, что с 2015 по 2017 годы работая по Ленобласти, группа злоумышленников, в которую входили работники регионального «Росреестра», незаконно ставили на учет в кадастровой палате и воровали участки земли, которые по недостоверно оформленным документам «перемещались» с одной территории на другую. Речь идет о хищении земель во Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах.

Следственные органы изъяли более 75 млн рублей, которые злоумышленники получили в качестве взяток. Также был наложен арест на 32 единицы недвижимости, оцененные почти 130 млн рублей.

К уголовной ответственности привлекли девять человек, среди которых есть и руководители «Росреестра».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стоматологу с фальшивыми медкартами выписали штраф 150 тысяч.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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