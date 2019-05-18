В Петербурге стоматологу с фальшивыми медкартами выписали штраф 150 тысяч

Суд вынес приговор в отношении стоматолога за то, что он не осуществлял услуг, которые указывал в медкартах.

Известно, что стоматолог-аферист вносил в медицинские карты информацию, о том, что он якобы предоставлял услуги по бесплатному зубопротезированию, однако на самом деле ничего не проводил. С помощью такой схемы врач хотел нажиться 72 тысячами рублей.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга установил, летом прошлого года врач-стоматолог-ортопед, желая подтвердить якобы проведенные им работы по бесплатному зубопротезированию с целью получения заработной платы за фактически не проведенные им работы, внес заведомо ложные сведения о проведении пациентам таковых в медицинские карты. Также стоматолог изготовил наряды, дающие право на оплату указанных работ из средств бюджета на сумму 467 тысяч рублей. Себе врач хотел присвоить 72 тысячи рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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