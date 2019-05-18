Подросток из Песочного решил гульнуть «в кайф» на мамины драгоценности

Подросток в Курортном районе украл у матери драгоценные украшения, но далеко убежать с ними ему не удалось.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась мать 15-летнего парня, который решил сбежать из дома. Но осуществил свой план он весьма изощренно – мальчик своровал мамины драгоценности. По словам потерпевшей, подросток прихватил с собой из отчего дома ювелирных изделий более чем на 700 тысяч рублей. Он ушёл из квартиры, оставив дерзкую записку: «Я уехал жить в кайф!»

Однако, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро обнаружили украденные богатства. Все вещи и ценности лежали в рюкзаке на придомовой территории. Информации о том, как мальчика наказали, не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе мошенницы выкрали у бабушки 20 тысяч якобы на капремонт.