В Братиславе идет матч сборной России и Латвии по хоккею

Сборная Латвии на турнире одержала две победы и потерпели два поражения. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/

Сборная Латвии на турнире одержала две победы и потерпели два поражения. Фото: https://www.instagram.com/russiahockey/

Встреча проходит в рамках группового турнира на чемпионате мира в Словакии.

В субботу, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы около 13:15 началась встреча сборной России по хоккею и сборной Латвии.

Ворота российской команды защищает голкипер Андрей Василевский. Напомним, что в 4-х предыдущих встречах на турнире российские хоккеисты забросили 23 шайбы.

Так, три было заброшено в ворота сборной Чехии, по пять — в ворота Австрии и Норвегии. Десять были заброшены в ворота сборной Италии. А вот ответные шайбы российская команда получила от сборной Норвегии. Всего было заброшено две шайбы.

Также отметим, что сборная Латвии на турнире одержала две победы и потерпели два поражения.

Счет: 1:0. Латвия ведет

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