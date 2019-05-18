Беглов рассказал о будущем города Кронштадт

Сегодня в Кронштадте День города. Фото: sputnik8

Сегодня в Кронштадте День города. Фото: sputnik8

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Кронштадта с Днем города.

Сегодня, 18 мая, город Кронштадт, который входит в состав Северной столицы, празднует свой 315-й день рождения. В честь этого глава Петербурга произнес поздравительную речь.

Александр Беглов отметил, что Кронштадт показывает крайне активную динамику развития и по прогнозам он должен стать одним из лучших городов России уже в течение 5-7 лет.

Кроме того, глава Санкт-Петербурга посоветовал всем покупать квартиры в Кронштадте, так как это перспективный город, который уже в скором времени может стать лучшим в Европе.

В апреле этого года согласно инициативе Беглова запустился проект «Родной район», в рамках которого в городские МФЦ поступило более 600 заявлений. Большая часть жителей Кронштадта недовольны освещением, благоустройством и дорогами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел в «ВКонтакте» итоги недели: на повестке 5 новостей.