Петербург признан музейной столицей России

В субботу, 18 мая, отмечается Международный День музеев. В честь праздника аналитическое агенство ТурСтат подготовило рейтинг российских городов на эту тему.

Основной темой рейтинга стали самые интересные музеи различных городов России.

Возглавил список Санкт-Петербрг. За Северную столицу проголосовало порядка половины опрошенных человек. Самыми популярными музеями в этом городе являются Петергоф, Государственный Эрмитаж и Русский музей.

На втором месте расположилась Москва. За нее отдали свой голос 25% респондентов. Также в десятку лучших попали следующие города: Нижний Новгород — 6%, Ярославль, Владимир, Великий Новгород — за все три города по 4% голосов, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь — за все четыре города по 2% голосов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что летний сезон в ГМЗ «Петергоф» откроет праздник фонтанов «Гений место».