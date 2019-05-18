У Эрмитажа образовалась очередь почти до Невы

В честь празднования Международного дня музеев Государственный Эрмитаж объявил бесплатный вход. Желающих посетить музей оказалось слишком много.

В субботу днем, 18 мая, очередь у одного из главных музеев Санкт-Петербурга растянулась от входа до Дворцового моста. Связано это с бесплатным входом, объявленный в честь праздника Дня музеев.

Посетители приходят в Государственный Эрмитаж с самого утра и прибавляются до сих пор. Желающих посетить музей не останавливает долгое ожидание.

Попасть в музей стремятся сотни или даже тысячи человек, несмотря на то, что очередь продвигается крайне медленно.

Также в предстоящую ночь с 18 на 19 мая в Санкт-Петербурге проходит акция «Ночь музеев», в связи с этим метрополитен и некоторый другой общественный транспорт будут работать круглосуточно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург признан музейной столицей России.