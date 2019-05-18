С октября British Airways перестанет летать из Лондона в Петербург

Перелеты перестанут осуществляться с 3 октября. Фото: Pixabay
Перелеты перестанут осуществляться с 3 октября. Фото: Pixabay

Авиакомпания British Airways заявила, что рейс Лондон — Санкт-Петербург больше не является коммерчески выгодным. Также самолеты не будут летать из Лондона в Киев.

Рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Санкт-Петербург и Киев прекратятся начиная с 3 октября, передает ТАСС.

Перелеты по данному маршруту авиакомпания British Airways осуществляет ещё с 1971 года, однако теперь они стали не выгодны с коммерческой точки зрения. По этой же причине рейс Лондон — Киев также перестанет существовать.

Представители British Airways отметили, что стараются учитывать желания своих клиентов и занимаются постоянной разработкой новых маршрутов и графиков. Кроме того, они сотрудничают с другими авиакомпаниями для перебронирования уже купленных билетов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стал известен режим работы и маршруты общественного транспорта в “Ночь музеев”.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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