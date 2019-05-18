Ученые рассказали о пользе кроссвордов и головоломок

Они уверены, что их решение помогает стимулировать когнитивные функции мозга у пожилых людей.

К таким выводам пришли ученые из Великобритании, которые прежде провели масштабное исследование. Специалистов интересовало, как влияет решение различных головоломок на функционирование мозга возрастного человека. Людям давали решать различные задания, чтобы понять, кто сможет их осилить. В результаты выяснилось, что пожилые люди, которые любили посидеть в свободное время над кроссвордами или головоломками, справлялись лучше остальных. Дело в том, что они регулярно тренировали свой мозг, что положительно сказывалось на умении думать. Таким образом, мужчина или женщина, предпочитающие в свободное время разгадывать всякие головоломки, сохраняют ясность ума – если им 50, то думают они так же хорошо, как в 40.

При этом ученые не готовы сказать, можно ли при помощи заданий избежать деменции – это предстоит выяснить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что руки говорят многое о характере человека.