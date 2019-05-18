Над новым клипом Монеточки работали 13 художников

Новый клип Монеточки на песню "Падать в грязь". Фото: кадр из видео

Новый клип Монеточки на песню "Падать в грязь". Фото: кадр из видео

Молодая певица Монетка выпустила рисованный клип на свою новую песню «Падать в грязь».

Клип представляет собой анимационный мультфильм, над которым работали 13 художников: Sasha Sashev, EmiLTwiL, Naya Star, Yu Toya, Redwaytoo, Enkeight, Mad Ryouko, Dollscratch, BACR, Heh Brukva-Turnip, MC Lao, Семен Поляков и Diма Чеч.

В клипе представлено множество различных стилей анимации, в которых изображена Монеточка как главная героиня видеоработы. Она путешествует по просторам космоса, ходит по городу и отдыхает в клубе.

Клип создан в формате лирик-видео. По словам креативного продюсера работы Егора Лоскутова, аниматоры были собраны за 10 дней до премьеры, их задачей было — отразить каждому свой стиль, передает издание «Афиша Daily».

В первый день лета, 1 июня, Монетку можно будет послушать вживую на концерте в Москве, а 7 июня — в Санкт-Петербурге.

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