Эксперты рассказали, какой автомобиль купить новичку

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Они считают, что первая машина не обязательно должна быть дорогой.

Советами для начинающих водителей поделился эксперт агентства «Автостат». Он отметил, что все в первую очередь зависит от того, сколько денег человек готов потратить и для чего ему нужна машина. Также на выбор может повлиять качество дорог, а также место проживания покупателя.

Эксперт считает, что для новичка вполне подойдет современный бюджетный автомобиль. Дело в том, что в начале пути не исключены мелкие аварии. Дешевую машину будет не так жалко поцарапать или отдать в ремонт. Специалист уверен, что выбор может пасть на следующие модели: LADA Vesta, LADA Granta, KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Duster.

Они все стоят не очень дорого и имеют неплохие характеристики. Важно, чтобы человек был в безопасности и удобстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аналитики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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