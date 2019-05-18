Под Петербургом выловили двухметрового безголового питона

Такой питон может вырастать до 5 метров. Фото: 47News

Такой питон может вырастать до 5 метров. Фото: 47News

Сегодня днем, 18 мая, компания друзей из Санкт-Петербурга отправилась отдыхать на шашлыки и рыбалку в деревню Васкелово в Ленинградской области.

Во время отдыха один из друзей заметил что-то странное, плавающее в реке Грузинка. Сначала мужчина подумал, что неизвестный объект — это мусор и попытался его выловить, передает издание 47News.

С помощью спиннинга мужчина вытащил «мусор», но им оказался обезглавленный питон длинною около двух метров. Змея оказалась очень толстой, и у нее была отрублена голова. Копания не знала что сделать с неожиданной находкой.

Сотрудники центра помощи диким животным «Велес» и «Ленинградского зоопарка» сообщили, что все их воспитанники на месте.

Найденная змея оказалась тигровым питоном, который может вырастать до 5 метров и весить до 50 килограмм.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что очевидец рассказал о найденном миномете в Полежаевском парке.