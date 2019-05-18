Очевидец рассказал о найденном миномете в Полежаевском парке

Петербуржец рассказал, что спецслужбы уже на месте.

Обо всем стало известно пару минут назад сегодня, 18 мая. О находке рассказал горожанин, который поделился новостью и фотографиями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что миномет обнаружили в Красногвардейском районе у реки Дудергофка. На снимках видно, что у миномета собрались саперы – им, скорее всего, предстоит вывезти опасное орудие за город на полигон и уничтожить его там.

«Надо было достать и молотком по нему постучать, что вы блин, такие скучные»,

— шутит один из пользователей. Напоминаем, что такие действия могут привезти к травмам или даже летальному исходу.

«Помню мы такие в костёр кидали»,

— рассказывает Николай.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкине подорвали три боеприпаса времен ВОВ. Сотрудники правоохранительных органов поняли, что они не подлежат транспортировке, поэтому приняли решение уничтожить их прямо на месте.