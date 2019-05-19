Зырянов: “Нужно тянуться за старшими товарищами-чемпионами”

Молодежный состав “Зенита” обыграл “Ростов”-м в субботу со счетом 4:1.

Константин Зырянов остался доволен игрой молодежного состава “Зенита”, который обыграл “Ростов”-м на выезде со счетом 4:1 в субботу 18 мая. Тренер “Зенита”-м заметил, что футболисты нервничали и поэтому пропустили гол.

В последнем туре молодежного чемпионата молодежный состав в первый раз выйдет на “Газпром-арену” Санкт-Петербурга против “Енисея”-м. Зырянов считает, что футболисты смогут показать лицо клуба “Зенит”. При этом тренер отметил, что молодежный состав должен тянуться за основным, который завоевал Кубок РПЛ.

Сейчас “Зенит”-м находится на пятом месте в молодежном первенстве России. Первое место себе уже обеспечил ЦСКА-м.

Матч “Зенит” — “Ростов” пройдет сегодня в Ростове-на-Дону 19 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дети смогут попасть на матч “Зенит” — “Енисей” бесплатно.