В воскресенье в Петербург пройдет полумарафон “ЗаБег”

Титул беговой столицы России пока что удерживает Казань.

В воскресенье утром жители Санкт-Петербурга, как и тысячи других россиян, поучаствуют в полумарафоне “Забег”. В 9:00 от Дворцовой площади стартуют две группы — их дистанции составляют 10 и 21 км.

Для тех, кто выбрал маршрут на 5 км, старт назначен на 12:00. Для детей подготовили дистанцию в 2 км. Награждение пройдет в 12:35. Из-за забега в центре города ограничат движение автомобилей — например, перекроют Дворцовый, Тучков и Троицкий мосты.

Тот город, жители которого пробегут полумарафон лучше всех, получит звание столицы бега России — пока что его держит Казань. Абсолютного победителя выберут исходя из средней выбранной дистанции, среднего показателя скорости участников и соотношения участников к числу жителей города.

Полумарафон проводят в третий раз. Каждому участнику дарят медаль за участие, футболку и подарки от партнеров мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала об ограничения движения из-за забега.