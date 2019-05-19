Стас Пьеха посетил центр ВИЧ и рассказал о проблемах с наркотиками

По словам музыканта, опыт отравит его изнутри, если он не расскажет о нем другим.

Музыкант Стас Пьеха посетил пункт профилактики ВИЧ фонда “Астарта” в Санкт-Петербурга и поговорил с волонтерами, сообщает Мойка78. Пьеха сам является владельцем наркологической клиники и ранее рассказывал о своей борьбе с наркотическими веществами в прошлом.

По словам музыканта, опыт, который у него есть, он должен передавать другим — иначе память о об этом будет отравлять его жизнь. Пьеха считает, что когда он делится своими знаниями, они становятся средством против болезни.

В центре открыли выставку портретов ВИЧ-инфицированных. Сегодня во всем мире 19 мая вспоминают жертв СПИД.

По данным Роспотребнадзора, примерно 39% ВИЧ-инфицированных получили заболевание из-за употребления наркотиков.

Ране Gazeta.SPb сообщила, сколько человек погибло от ВИЧ с момента обнаружения его в СССР.