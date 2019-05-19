В Ленинградском зоопарке показали, как прошла “Ночь Музеев”

Для посетителей открыли служебные помещения, обычно недоступные для посещения. Фото: Ленинградский зоопарк

Для посетителей открыли служебные помещения, обычно недоступные для посещения. Фото: Ленинградский зоопарк

Главным событием стало кормление амурских тигров и белых медведей.

В ночь с 18 на 19 мая в Санкт-Петербурге прошла «Ночь музеев». По одному билету можно было попасть в 120 музеев. Во многих местах подготовили специальную программу — и Ленинградский зоопарк не стал исключением.

Школьники провели раскопки на территории зоопарка, для них устроили мастер-классы и лекции по биологии. На сцене прошел концерт вокального ансамбля.

Гостей зоопарка пустили в служебные помещения, обычно закрытые для посещения. В “Виварии” посетителей познакомили с крысами и морскими свинками.

Главным событием вечера стало кормление белых медведей, тигров, верблюдов и оленей. Кроме этого, гостям предложили прогуляться с филином и лисицей.

Ленинградский зоопарк основали в 1865 году.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге завершилась “Ночь музеев”.