“Зенит” поддержат 1,5 тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга

На матче ждут до 40 тысяч болельщиков. Фото: "Зенит"

На матче ждут до 40 тысяч болельщиков. Фото: "Зенит"

Последний выездной матч чемпионы России проведут в белой форме.

В Ростове-на-Дону сегодня в воскресенье встретятся ФК ”Зенит” и “Ростов”. Команда Санкт-Петербурга выйдет на поле в белой форме, сообщили в “Зените” 19 мая. Вратарь петербуржцев наденет зеленое.

Хозяева поля примерят синее, а их голкипер встанет в воротах в черном. Игра начнется в 19:00.

Сейчас на игре ожидают до 40 тысяч зрителей. Предположительно, чемпионов России поддержат 1,5 тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга.

Это последний матч РПЛ на выезде для “Зенита”. Последнюю игру сезона проведут на “Газпром-арене” в Петербурге против “Енисея”.

Молодежные составы команд уже сыграли вчера, подопечные Константина Зырянова одержали верх со счетом 4:1, о чем Gazeta.sPb ранее уже сообщила. Для “Зенита” счет уже фактически не имеет значения: команде уже вручили кубок РПЛ.