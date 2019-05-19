В УЕФА огласили стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Продажа билетов стартует в декабре 2019 года и завершится в апреле 2020 года.Фото: https://ru.uefa.com

Продажа билетов стартует в декабре 2019 года и завершится в апреле 2020 года.Фото: https://ru.uefa.com

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Минимальная стоимость билетов составит €30. Однако такая стоимость затронет только билеты кластера “В”. То есть, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА), ценовую категорию разделили на два кластера. В категорию “А” входят матчи, которые продут в Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Минимальная стоимость составит €50. А вот во вторую категорию войдут Баку, Бухарест и Будапешт. Так, здесь билеты будут стоить €30.

Всего планируют запустить в продажу 3 миллиона билетов — это рекордное количество. Будут доступны индивидуальные билеты (на один матч на одном стадионе) и Follow my team — билеты на все матчи любимой команды.

Продажа билетов стартует в декабре 2019 года и завершится в апреле 2020 года. Запланирован и первый этап продаж — он пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года. В продажу запустят 1,5 млн билетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Зенит” поддержат 1,5 тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга.