Специалисты рассказали, кто чаще всего страдает бессонницей и с чем это связано

Каждый третий переезжающий в крупный мегаполис может в будущем обрести проблемы со сном. Фото: https://pixabay.com

Каждый третий переезжающий в крупный мегаполис может в будущем обрести проблемы со сном. Фото: https://pixabay.com

По статистике, в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты.

На Россию же от общего мирового показателя приходится всего 4% страдающих бессонницей, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илью Блохина.

Всего в России от бессонницы страдают около 42 миллионов россиян. Большая часть из подверженных бессоннице живот в крупных мегаполисах.

Так, в процентном соотношении, около 30% россиян страдают от бессонницы. Именно такому проценту жителей России можно поставить диагноз в сфере “инсомнии”. Индустриальная среда оставляет свой отпечаток и влияют на качество сна, уверяет эксперт.

Таким образом, каждый третий переезжающий в крупный мегаполис может в будущем обрести проблемы со сном.

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